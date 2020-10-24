名家足路｜聰仔貼皇馬國家打吡不敗 丘仔撐李城作客阿奴保不敗

經過周中歐聯及歐霸盃分組賽後，周末主要聯賽重開，西甲周六上演大戰「國家打吡」，由巴塞隆拿主場對皇家馬德里；雖然皇馬周中歐聯輸波，不過「西甲專家」鄭兆聰卻覺得，今次訪魯營球場，皇馬有力保不敗。

聰仔覺得聯賽及歐聯連敗後，皇馬此戰不能再輸，加上首席射手賓施馬勢復任正選，可望改善球隊攻力，相反巴塞同樣上場聯賽輸波，內部門問題仍然不絕，高層繼續要求球員減薪，基沙文與教練朗奴高文關係持續緊張。考慮到兩隊各有不足，皇馬連敗後，此戰不容再敗，可博兩強此戰握手言和，讓球主客和則可選「客勝」。

「丘仔」丘建威則推介周日英超賽事，阿仙奴主場鬥李斯特城，丘仔認為兩軍周中歐霸盃雖均贏波，但李城輕鬆大勝，相反阿仙奴面對奧地利球隊維也納迅速，幾經辛苦之下才能夠以2:1反勝對手，門將賓特尼奴更加犯下滔天大錯招致失球。以李城面對強隊時表現始終比較可靠，信李城不敗取下盤。

英冠方面，譚拔士則推介布力般流浪客W；布力般開季得2勝1和3負，目前排在第14位，但季內表現確實令球迷留下印象，五球大勝韋甘比當然表現出色，賽和卡迪夫城，以至周中不敵屈福特的演出，同樣不差，而未能交出應有成績與埋門質素及把握力有關。布力般周六作客高雲地利，以高軍近況亦平平，已4場不勝，只要前鋒阿當岩士唐及中場巴特利莊臣保持勇態，可領布力般全取3分。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六32布力般流浪勝 (2.18)

鄭兆聰 星期六28皇家馬德里勝[+1]（1.78）

丘建威 星期日62李斯特城(下)(1.67)

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