西甲｜蘇亞雷斯做慈善 買1,000個漢堡包送畀烏拉圭嘅小朋友

今季轉投馬德里體育會的蘇亞雷斯，為了支持麥當奴在烏拉圭的年度慈善活動，周五捐了1,000個巨無霸，去支持麥當奴的慈善工作。

身在西班牙的蘇亞雷斯在活動中透過麥當奴的應用程式購買了1,000個巨無霸，總數為4,750歐元（約45,600港元），麥當奴將會以這筆收入捐給烏拉圭的麥當奴叔叔之家，用作幫助當地有需要做手術的小孩和孕婦。

烏拉圭麥當奴的負責人亦在社交媒體發文感謝這位馬體會前鋒的慷慨捐獻，亦呼籲其他人可以效發幫助有需要的。此項慈善活動似乎在南美非常受迎，去年阿根廷前鋒泰維斯亦有捐出1,000個巨無霸作慈善用途。

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