NBA｜傳放棄讓球迷入場 新球季有望12‧22揭幕

美國傳媒報道，由於武漢肺炎疫情仍然嚴重，NBA尋求在新球季重新讓球迷入場的立場已經軟化，並有機會在聖誕節前為20/21年球季揭開序幕。

ESPN報道指，NBA在周五的會議上，向董事會提交了新球季的修訂方案。按照最新的構思，每隊的常規賽比賽場數，將會由標準82場減至72場，並會保留上季新增的季後賽附加賽。原定於印第安納舉行的明星賽及各項明星周末活動將會取消，但季中會加插為期兩周的休假。NBA稍後將會就着這個方案，跟球員工會進行磋商。

由於閉門作賽令各隊收入大減，NBA原本希望能在新球季打足82場常規賽、恢復主客場制，並逐步重新安排球迷入場，因而打算在新年過後才開季。不過，由於有三分之二球隊的所在城市，仍正實施防疫限聚令，禁止超過500人的聚會，加上武肺疫苗及大規模快速篩查的研發進度未如理想，令NBA不得不再次考慮閉門作賽。早前有報道指，20/21年球季或會於明年1月18日展開，但為了保住巨大的電視轉播利益，聯盟很可能會將開季日期，定於今年聖誕節之前。《美聯社》更指，新賽季有機會在12月22日揭幕。

另一方面，NBA正就新一季薪酬上限與奢侈稅問題，跟球員工會進行談判，並取得正面進展。隨着選秀會將於下月18日舉行，各隊均希望雙方盡快達成協議，讓自由球員市場早日重開。

NBA 20/21球季最新方案

今年12月22日揭幕

繼續閉門作賽

常規賽減至72場

取消明星賽

季中小休兩周

保留季後賽附加賽

資料來源：ESPN及美聯社

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