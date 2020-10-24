西甲戰報｜1:2不敵升班馬艾爾切 華倫西亞3連敗

華倫西亞周五作客以1:2不敵有祖辛交出一射一傳的「升班馬」艾爾切，在西甲聯賽三連敗。

在夏季轉會窗出售了包括洛迪高摩連奴、費倫托利斯及柏利祖等主力球員的華倫西亞，今季表現未如理想，周五作客艾爾切亦在開賽19分鐘失守，主隊由祖辛在右路殺入禁區後以左腳彎入，艾爾切領先1:0。37分鐘，祖辛在禁區邊橫傳，費度查維斯妙射破網，完半場，艾爾切領先華倫西亞2:0。

華倫西亞下半場演出有改善，惟荷西加耶在52分鐘的頭槌攻門以及干卡路古亞迪斯於61分鐘的遠射都未能得手。到了74分鐘，東尼拿圖接應李康仁傳送後，殺入禁區並推過艾爾切門將艾格巴迪亞射入，華倫西亞追成1:2。其後，華倫西亞繼續向艾爾切施壓，但未能再取得入球，終以0:2再輸一場，遭遇三連敗。

艾爾切全取3分後，以5戰3勝1和1負得10分升上聯賽第5位，7戰得7分的華倫西亞續居第13位。

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