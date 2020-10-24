菁英盃｜補時連入兩球 愉園神奇2:1反勝東方

老牌球會愉園今晚在菁英盃B組分組賽，在補時階段神奇地靠兩個角球機會，由葉卓文及盧斯安奴頭槌建功，神奇地爆大冷，以2:1反勝東方龍獅，季內首戰便打開勝門。

港超聯今日開鑼，先上演菁英盃B組分組賽，新軍晉峰下午在揭幕戰2:3不敵冠忠南區，而上季雙料盃賽冠軍東方在小西灣運動場上演的同組另一場，對愉園有艾華頓、辛祖、黃威及利馬等主力，帶領鄭子森、奧利華及亞力斯祖等U22小將出戰，只是上半場無法組織到似樣攻門。

至於愉園此戰未有派出今季加盟的前曼聯青年軍查理史葛落場，而正選陣容更加有多達八名為U22球員，上半場差點由朱偉鈞開紀錄，可惜其近射欠角度被東方門將曾文輝救出。

易邊後，東方要到80分鐘始由辛祖接應右角球頂入，打破僵局領先1:0，但愉園在補時1分鐘，由19歳中堅葉卓文接應角球在遠柱無人看管頂入空門扳平1:1。補時3分鐘，愉園最後一擊，後備上陣的米基爾前遠頭槌二傳，隊長盧斯安奴中路跳頂入網，青春班的愉園神奇地在補時三分鐘內連入兩球，以2:1反勝東方，開季首戰贏三千萬班費的東方。

愉園主教練鮑家耀賽後表示球隊此戰改踢四後衛，初時有點擔心，但球員發揮超水準，他說：「我都唔係好記得上場贏波是幾時，球員取勝後像捧盃一樣，但他們還是小朋友，要不斷提醒他們，不能因贏一場波而自滿。」愉園對上一場贏波是上季的菁英盃分組賽，當時在此場擊敗和富大埔。

入球功臣葉卓文取得其職業生涯首個入球，先達今季取得入球的目標，而下個目標是希望球隊在聯賽取得前六名。東方隊長基頓賽後表示最後幾分鐘防守角球不集中而致敗局。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！