足智彩異動｜ 英冠早場降班馬大戰 般茅平手高水要捧

周六英格蘭早場，除了韋斯咸主場對曼城的英超大戰，英冠聯賽亦有一定話題性，由屈福特主場對般尼茅夫，兩軍上季分別以第19、第18位從英超降班，不過也保留不錯人腳，新季轉戰英冠，開季戰績不錯，分別排第3及第4。

海外亞洲盤，屈福特一直讓平/半，不過由周五1.92倍，慢慢退熱，至周六下午更有2.16倍，相反受讓的般茅由1.96倍熱至1.77倍。足智彩周六才提供盤口，直接將讓球盤列為平手盤，屈福特為低水一方， 開飛1.82倍，到5時半回冷至1.82倍，般茅則有2.02倍輕微起飛至2倍，反映對屈仔贏波未算看好。同日相似水位比賽如大阪飛腳主場對柏雷素爾，同樣平手高水的大阪飛腳以2:1勝出，贏波贏盤。以最新軍情顯示，般茅雖有輪換可能，但預期仍由前車路士前鋒蘇蘭基任箭頭，此子開季已攻入2球，狀態大勇，以客軍英冠6戰3勝3和保持不敗，平手盤值我支持。

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