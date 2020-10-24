NBA｜A米答應任尼殊副手 太陽組合網隊重聚

A史杜達米亞（Amar’e Stoudemire）將會重返NBA，但並非以球員身份而是轉當教練。據《The Athletic》的Shams Charania報道，曾六次參加NBA明星賽的A米將會出任網隊助教，與前太陽隊友、新任網隊主帥尼殊（Steve Nash）再聚首。

網隊上月初宣佈由尼殊出任新教練，是後者首次擔任主教練。之前五季，尼殊在四度打入NBA總決並兩度封王的勇士僅出任球員發展顧問。尼殊曾經邀請其好友兼前小馬隊友奴域斯基（Dirk Nowitzki）任助教但遭拒絕。至於將出任網隊助教的A史杜達米亞同樣沒有執教經驗，他與尼殊曾於2004至2010年任太陽隊友，是2000年代最出色的檔拆組合之一。

A史杜達米亞在NBA征戰了14季，場均取得18.9分、7.8籃板、1.2助攻及1.2封截，現年37歲的他是2002/03球季的NBA最佳新秀得主，並曾5次入選NBA最佳陣容、包括1次一隊和4次二隊。A米最後亮相NBA是2015/16球季，為熱火上陣52場。2016年，A米與紐約人簽下一日合約，以紐約人球員身份在NBA退役。其後他曾轉戰以色列和CBA，其中他於2017年助耶路撒冷夏普爾奪得以色列聯賽冠軍，今年初簽約拉維夫馬卡比至季尾，於7月協助球隊贏得以色列冠軍並當選FMVP。

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