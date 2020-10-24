英超｜班福特戴帽狂刷數據 今季6場入6球睇齊簡東拿

列斯聯前鋒班福特周三在下半場演出帽子戲法，協助球隊以3:0大勝阿士東維拉，這名27歲英格蘭球員不但成為17年來首位在英超戴帽的列斯聯球員，今季首6場比賽射入了6球更與簡東拿看齊。

列斯聯今季開季6戰總共射入12球，班福特包辦了其中6球，而在列斯聯歷史上，只有法國名宿簡東拿於1992/93於英超同是在首6場比賽取得6個入球。今場於55分、67和74分鐘先後建功的班福特，是列斯聯隊史第9位在英超連中三元的球員，亦是自2003年4月對查爾頓的維杜卡以來的第一人。

另外，班福特是除1937/38球季的哥頓鶴臣以來，列斯聯隊史在頂級聯賽僅第二位在開賽首3場客場比賽都有入球進賬的球員，至於他作客維拉公園演出帽子戲法則是英超史上第五人，之前四人為瑟頓（1997/98）、科拿（1998/99）、加里夫巴利（2012/13）以及阿古路（2019/20）。

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