英超｜列斯狂射27腳9中龍 比爾沙領軍奪聯賽57勝

由崇尚進攻的比爾沙任領隊的「升班馬」列斯聯，周五在作客阿士東維拉的英超賽事中取得接近60%控球率，全場多達27次射門有9次中目標，最終這支相隔16年後重返英超的球隊以3:0大勝，打破維拉今季不敗身。

根據Opta的數據，65歲的阿根廷名帥比爾沙自2018年8月出任列斯聯領隊以來，已經帶球隊在聯賽取得57場勝利，同期在英格蘭最高四個級別聯賽中，只是不及利物浦（65）和曼城（60）。

比爾沙周五賽後對Match of the Day說︰「對我們來說這是一場重要的比賽以及當之無愧的勝利。我們首先取得入球，有點幸運地他們未有在一些機會中取得入球。即使入球之前我們也踢得很好，亦表現出色得足以繼續下去。」對於今場演出帽子戲法的班福特，比爾沙則表示︰「我為班福特感到非常高興，因為他射入一些精采入球。除此之外，他亦是一位高尚的球員，為球隊犧牲了很多同時亦很慷慨。我認為他的成長更多與他自己有更大關係，跟我的關係小一些。」

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