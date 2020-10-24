法甲｜麥巴比送別患癌小球迷：你教曉我甚麼才是勇氣

巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比日前在社交網站透露，他的一位患有癌病的8歲小球迷日前因病離世，麥巴比對此感到傷痛，並表示為了不讓這位小球迷失望，將來會繼續努力。

年僅8歲的Lucas是一位忠心的PSG球迷，可惜年紀小小已經患有癌症，PSG的法國球星麥巴比過去一直都有抽時間到醫院探望這位小球迷，亦曾經在比賽中穿上印有鼓勵字句的T恤，透過電視屏幕為Lucas打氣。

麥巴比在社交平台貼文，透露Lucas在周四因不敵癌病離世：「我懷着最沉重的心情告訴大家，Lucas已經成為一顆星星了。我無法找到合適的字眼來形容他的離世，但我必須向這位充滿愛和勇氣的小孩致敬，這些日子以來他教曉我很多東西，我們亦建立了深厚的關係。Lucas在過去10個月與癌病搏鬥期間從來沒有抱怨過，我很榮幸能夠與他成為好朋友，我相信這段友情將會在他離開後維持下去。未來我將會為你繼續努力，希望能讓你感到自豪，因為你是真正的英雄。願上帝引領你前往天堂。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！