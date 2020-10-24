德甲｜確診武漢肺炎 安利簡恩無緣鬥史浩克04

德甲球隊多蒙特證實，中場球員安利簡恩因為確診武漢肺炎，將會錯過周六（香港時間周日凌晨）主場對史浩克04的「魯爾區打吡戰」。

多蒙特指，現年26歲的安利簡恩並沒有出現病徵，他在確診後已立即留家接受隔離，而該隊其餘所有職球員的病毒檢測結果均呈陰性。

按照德甲防疫規定，球員在確診感染武肺後，最少要接受七日隔離，意味着安利簡恩除了無緣對史浩克外，亦將會錯過周中在主場對辛尼特的歐聯分組賽。根據賽程，他最於可在本月31日作客鬥比勒費爾德的德甲賽事復出。

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