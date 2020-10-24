MLB｜貝爾拿主投6局完成10次三振 道奇再挫光芒場數領先2:1

MLB世界大賽周五進行第三回合，道奇憑着正選投手貝爾拿主投六局，僅被敲出三支安打失一分，全場10次將對手三振出局，最終以6:2擊敗光芒，場數領先2:1。

道奇首局就憑着端拿的全壘打領先1:0，這亦是其季後賽生涯第11支全壘打。道奇之後在第三及第四局各添兩分，打完四局已領先5:0。馬葛特與韋利阿當斯在第五局接連擊出安打，光芒破蛋追近至落後1:5，但捕手班尼斯第六局擊出一支一分全壘打，再為道奇將比分拉開至6:1。阿羅沙連拿在第九局亦轟出全壘打，但光芒最終仍以2:6落敗，場數落後1:2。第四回合賽事將於周六（香港時間周日上午舉行）。

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