街頭籃球｜ 楔腳 打交 仲識唔着衫「魔法攻擊」 落街場最唔想遇到嘅幾種人

街頭籃球向來勝者為王，有人為了贏波而使出「超技術」，畫家林競開六年前關設facebook專頁《另類漫畫》，把街場所見所聞畫出來，當中「街場對手」系列更說出不少網民心聲。理大球員林民淇跟好友陳達羲和馮淦謙，坦言到街場只為出一身汗，若不幸碰上球霸甚至蓄意傷人者，難免敗興而回。林競開和三位球員分享心中較討厭在街場遇見的五種對手，當中自然包括上述兩類人。

1）楔腳、起肘、蓄意傷人

武漢肺炎在年頭爆發，康文署轄下場所因疫情關閉多時，過往較少到街場的林民淇和陳達羲近期也會「跟隊」，在裘錦秋中學（葵涌）畢業的他們異口同聲指出往日校隊練球次數頻密，加上擔心受傷而較少在街場鬥波：「如果臨比賽之前，因為打街場受傷，咁就好唔抵，始終比賽要緊。」林民淇續指，雖然各人打球風格有異，在只要細心留意，也能感到對方到底是朝著籃框進攻，抑或旨在擊中自己：「可能有啲人打法比較粗野，但你落到場就會留意到個分別。可能佢啲動作好大，或者根本上唔係想入波。」他理解大家求勝心切，但也應避免失去理智，盡量以符合籃球規則的技術取得勝利。不過他笑言，有時候也要學識自保，「如果打得離身少少，少啲衝撞同身體接觸，受傷機會都少啲。」

至於畫家林競開多年前在街場打球的時候，就在上籃時遭對手楔腳，他直言幸運未有因此受傷，但事後回想仍感害怕，而他創作的「街場對手」系列漫畫也有點出一些常見的「揦鮓招」，提醒廣大網友小心。他斬釘截鐵地說，自己最不喜歡遇上的球員便是蓄意傷人者，因為受傷會影響自己日常生活，造成諸多不便。

2）黑洞、指揮官、獨霸球權

不少球員「跟隊」只為過球癮兼出一身汗，但相信大部分人也在街場遇過球霸，只要球傳到他手上便永無回頭，或者自以爲是場上教練，把隊友耍得團團轉的指揮官。林民淇坦承打街場「想掂下個波」，因此最怕碰到像教練上身的球霸：「呢類人會指揮全部隊友，話『你要走邊度』，但好多時個波喺佢手上，其他人都係齋走會好冇癮。」林競開對此也深表認同，他更笑言：「呢類人攞咗波之後唔畀返你，勁嘅話都可以接受，但如果佢狂射都唔入，我就有啲炆。」

街場乃卧虎藏龍之地，曾領保良局莊啟程預科書院出戰精英賽的馮淦謙表示除了指揮官外，也有機會遇到球技了得，又樂意指導他人的高手，「我鍾意啲技術上勁過自己，但係為人冇架子，打完有心會教我，講解某啲細節位點做嘅人。」

3）浪射三分

五人籃球講求團隊合作，不同類型的球員各司其職，攜手爭勝。街場打球的人來自五湖四海，而近年則人人「浪花兄弟」上身，紛紛跑到外圍投射三分。馮淦謙坦言若這類人欠準繩度，便更惹人反感：「打街場都想贏，但咁可能會拖累到隊波輸波，心態上點都有啲唔鍾意。」林競開補充，這情況在勇士2018年蟬聯NBA總冠軍後尤為嚴重：「𠵱家喺街場，無論高矮肥瘦都走晒去射三分。我甚至喺油麻地嘅街場，見過有人衝入籃底空晒，都係走返出去射三分。」他續指，自己曾就此情況繪圖，想不到網上極大迴響，「呢張圖流傳到美國，原來呢個現象唔只係香港出現，原來全世界好多地方都見到。」

4）赤膊上陣

烈日當空到街場打球，有些人會選擇脫掉球衣，盡情揮灑汗水。不過，此舉並非人人能夠接受，林競開最怕跟這類人同場較勁，「純粹個人喜惡嚟講，我唔鍾意啲除衫打波嘅人，有次我揩到佢個身啲汗，個感覺好噁心，我頂唔順。」他補充，即使觸摸到對方手臂的汗水，感覺也遠不及碰到他人全是汗水的背脊及肚皮可怕。

5）體毛犯規，影帝上身

街場沒有球證，球員自己「嗌foul」也是常見之事，不過陳達羲就不願碰上影帝級球員，每球都指摘對手犯規。他說：「我試過同呢種人同隊，我又冇理由指正佢，就唯有繼續打，但係個氣氛好尷尬囉。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！