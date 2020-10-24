周六英超重頭戲Big 6交鋒，近況回勇的曼聯迎戰車路士。紅魔慘敗後連贏兩場，包括剛於周二被看淡下作客擊敗豪門巴黎聖日耳門（PSG），主帥蘇斯克查重整陣容效果良好，今面對表現浮沉的車路士，平手盤可看高曼聯一線。

文：何西

曼聯在月初英超遭逢慘敗，在奧脫福主場慘以1:6遭熱刺屠殺，一度傳出蘇斯克查帥位不穩，球會方面考慮其替代人選。不過紅魔適時反彈，接連取得兩場關鍵勝仗，先在上輪英超反勝紐卡素4:1，再在周二歐聯分組賽爆冷作客擊敗PSG，由蘇B帥位穩固程度到士氣都提升不少。

新兵卡雲尼料任後備

紅魔連贏2場兼創球會紀錄各項賽事作客10連勝，雖未至於一下子變成所向無敵，但至少看見蘇B在過去兩仗肯求變並且作出改善。蘇B近兩仗都將中場保羅普巴列為後備，派上麥湯米尼夥拍費特洛迪古斯擔任雙防中，掃蕩效果相當理想，亦令般奴費南迪斯可放心組織攻勢，發揮進攻中場威力。暫時仍安於本份的普巴並非被摒棄，該兩仗後備入替皆有表現。

蘇B在周二擊敗PSG一役，再變陣三中堅配合兩翼衞陣式，其中相隔多月終再次上陣的小將杜安薛比表現出色，大大減低對手尼馬與基利安麥巴比等星級前鋒威力，儘管隊長哈利馬古尼可望復出，杜安薛比仍有機會保住正選席位。與馬古尼一樣在歐聯比賽未有隨隊的新兵卡雲尼，亦可望候命，預計會先被列為後備。前鋒安東尼馬迪爾續停賽，將由拉舒福特擔任箭頭。

紅魔近況佳，對手車路士則在今季一直欠穩，上輪英超迎戰修咸頓先入2球下竟被逼和3:3，防線始終欠穩，到周二歐聯雖力保不失，但只能與西維爾悶和0:0。車仔今季季前豪花超過二億鎊增兵，但至今5場聯賽僅2勝肯定不是預期之內的成績，說蘇B帥位不穩，或許藍戰士領隊林柏特正承受更大壓力。

領軍勝率高林伯兩成

蘇B在今季已為曼聯取得五場勝仗，計算跨季近32仗也取得22勝，得勝率約70%，相比下林伯近32場帶領車路士只得16勝，得勝率只得50%。車仔陣容完整，在對西維爾一仗受輕傷的老將堤亞高施華並無大礙。

曼聯乘勢出擊，對手車路士在近5場比賽僅1勝，後防表現亦欠穩，看好紅魔坐和望贏，平手盤要捧。