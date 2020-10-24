桌球●今日體片│ 狗仔奧蘇利雲上身！ 一cue清袋冇難度

英國桌球手，綽號「火箭」嘅奧蘇利雲一向都稱霸桌球界，幾乎冇乜對手，佢之前接受訪問個陣更加話後生一輩冇人材。嗱，今日就出現咗一位挑戰者，之不過就唔係人類，而係一隻狗仔。狗仔就話篤波唔洗用杆嘅，用手就得啦。片入面狗仔每用手掃一下都入袋，撞箍又得，得咗。唔知狗仔同奧蘇鬥一場又會係點呢？

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