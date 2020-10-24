東京奧運｜游泳主場館東京水上運動中心揭幕 池江璃花子亮相試水

作為東京奧運游泳項目主場館的東京水上運動中心，周六進行峻工揭幕儀式，剛戰勝白血病的日本天才女泳手池江璃花子，亦有亮相參與試水活動。

池江曾於去年2月至12月住院治療白血病，至今年8月復出參賽。雖然無法趕及參加因武漢肺炎延至明年揭幕的東京奧運，但她仍然希望在24年巴黎奧運，代表日本爭奪獎牌。她在周六的揭幕禮表演中，跟殘奧泳手合作完成混合泳接力，負責50米自由泳最後一棒。「看到這個泳池的時候，切實感到『奧運明年就會在這裏舉行』。能與平時不會碰面的殘奧游泳選手和跳水選手交談，是一次很好的體驗。」池江說。

位於東京江東區的東京水上運動中心，耗資567億日圓建成（約42億港元），奧運期間會設置大約15,000個席位，而在奧運之後，就會減至大約5,000個。場館原定於今年二月竣工、三月揭幕，但受到武漢肺炎疫情拖累而延期。

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