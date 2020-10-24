網球｜泥地王打草地賽一樣得 拿度玩埋高球錦標賽

綽號「泥地王」的西班牙球王拿度，至今在法國網球公開賽橫掃13個大滿貫錦標，沒想到他把網球拍換成高爾夫球桿出戰草地賽，一樣無問題。據報拿度今個周末將會代表其高爾夫球會，出戰在家鄉西班牙舉行的高球錦標賽。

拿度本月中才在法網拿下職業生涯第20個大滿貫錦標，追平瑞士天王費達拿的男單史上最多大滿貫紀錄。原來網球了得的他，也是位出色的高爾夫球手，據西班牙傳媒消息指，拿度周六將會出戰在西班牙馬略卡舉行Balearic Championship高爾夫球錦標賽，比賽將有60位球手參與，當中包括23位職業高球手和37位業餘球手。

今次不是「泥地王」第一次轉行玩高爾夫，他剛在上周末的V Test Circuit Hexagonal高球賽以第二名完成。而體壇也有不少足、籃球星是業餘高球手，好像是NBA勇士的明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）、傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）、上月由西甲皇家馬德里轉投英超熱刺的加里夫巴利等等。

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