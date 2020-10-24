菁英盃｜比圖禁區妙射建功 南區3:2絕殺晉峰

冠忠南區今午在旺角場上演的菁英盃B組分組賽，憑後備上陣的36歲守衛比圖補時兩分鐘禁區內轉身妙射建功，以3:2驚險反勝新軍晉峰，打開今季勝門。

受疫情影響，賽季延至今日展開，改先上演菁英盃分組賽，揭幕戰由B組的南區對晉峰；上屆菁英盃亞軍南區此戰有前鋒夏志明停賽，教練兼球員列文正選領軍，不過，該隊有個差勁的開局，開賽5分鐘便失守；晉峰中場茹子楠禁區頂施射，南區守門員蔡子濤拍出不遠，晉峰西班牙外援費利浦薩射入，晉峰領先1:0。

失守後的南區，積極組織，但受制於晉峰的死纏爛打，戰至24分鐘，南區隊長佐佐木周施射被晉峰守門員林駿杰托出，南區半場落後0:1。易邊後，南區換入比圖，並改踢三中堅，加強中場截擊，取回中場優勢，50分鐘，陳廣豪頭槌建功，扳成1:1。

戰至57分鐘，南區前鋒史堤芬右路傳中，陳廣豪門前撞入，助南區反先2:1。晉峰中場黃偉國在64分鐘施射，南區守門員蔡子濤僅托中楣，晉峰費利浦薩衝前補中，追成2:2。南區尾段圍攻晉峰，川瀨浩太在補時一分鐘，近門頭槌攻門被晉峰守門員林駿杰及時撲出，可惜輾轉落在比圖腳下，這位36歲守衛禁區內轉身施射，皮球中柱彈入，南區絕殺晉峰，在B組旗開得勝。

南區教練兼球員列文賽後讚對手晉峰表現，以一支輕球說，首戢有個好始，戰至最後才落敗，應為自己表現感自豪，而梅開二度的陳廣豪謂，首戰反勝，有助提升球員季內信心。晉峰總教練何信賢賽後對滿意球隊表現，尤其是落後1:2時未有放棄，追平2:2，但尾段體力下降，最後10分鐘捱下，對球隊來說是教 訓，但論整體表現是高興，看到本地年輕球員表現，覺得有希望。

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