F1葡萄牙站│咸姆頓再贏「平治內戰」 壓哨一圈反超保達斯搶頭位

周六F1上演葡萄牙站的排位賽，不出意外再上演「平治內戰」。尾段保達斯雖然一度領先，但咸姆頓在完結前的最後一圈造出全場最快1分16秒652反超隊友，再次贏出頭位。而周日一戰黑帝若再贏冠軍的話，將會打破米高舒密加保持的分站冠軍紀錄。

葡萄牙的阿爾加維史上首次舉行F1分站賽事，但排位賽開始之前，由於賽道旁的坑渠蓋被法拉利維特爾的戰車駛過所產生的下壓力吸起，賽會需立即維修，亦令排位賽被迫延遲半小時舉行。

半小時後排位賽正式開始，Q1繼續由「黑帝」咸姆頓造出1分16秒828帶頭，紅牛的韋特本緊隨其後，而兩位剛於周中宣佈季後離開希斯車隊車手哥桑及麥古臣同樣未能晉身Q2。進入Q2，三節練習賽中同樣排第一的保達斯就造出全場最快的1分16秒466力壓隊友升上頭位，同樣季後將會離開法拉利的維特爾只能以包尾的第15位完成排位，再一次未能躋身Q3。

Q3平治兩位車手上演非常精采的「平治內戰」，初段保達斯先搶下頭位，以不足0.1秒領先隊友咸姆頓，其後雖然黑帝再次反超，不過保達斯在Q3完結前2分鐘造出1分16秒754，比咸姆頓快0.180秒。滿以為保達斯有望連續兩站贏得頭位，但黑帝於壓哨的最後一圈表現神勇，頂住壓力造出1分16秒652再次反超隊友，贏得12個分站以來第9個頭位，韋特本則排第三。

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