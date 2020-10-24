武漢肺炎｜水晶宮新門將畢蘭特確診 重返英超賽場要等等

水晶宮早前在英國轉會窗死線日簽下英冠史篤城的門將畢蘭特，但領隊鶴臣周五表示，這位27歲的英格蘭門將在武肺檢測中呈陽性，須接受隔離，無緣本周作客富咸的賽事。

鶴臣在賽前記者會表示：「畢蘭特檢測中呈陽性。自我們簽下他後都未曾有機會見面，他正在倫敦一間酒店隔離，可以想像到他現在的處境有多悶。」他續指：「希望他隔離後可以在檢測中呈陰性，到時他就會回到大軍名單當中。」

畢蘭特雖然曾代表史篤城征戰英超，但自球隊17/18球季降班後，他亦和球隊降自英冠作賽。不過，他今季水晶宮決定簽下他，讓他有機會重返英超賽場。雖然未知鶴臣會否讓穿上1號球衣的畢蘭特壓過西班牙門將古亞達成為正選，但鶴臣在12年任英格蘭主帥曾讓畢蘭特上陣，相信此子在鶴臣心目中有一定的位置。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！