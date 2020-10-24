西甲｜美斯古天奴正選上陣 皇馬迎來隊長拉莫斯傷癒復出

陣容短評：巴塞方面今場有後衞佐迪艾巴趕及復出，至於美斯就與菲臘比古天奴以及安素法迪合作攻堅；皇馬就迎來隊長沙治奧拉莫斯傷癒復出，前線就有玲尼斯奧斯祖利亞擔正。

巴塞隆拿正選陣容（4-2-3-1）

門將：尼圖

後衞：達斯、碧基、基文迪朗格勒、佐迪艾巴

中場：布斯基斯、法蘭基迪莊

中場：菲臘比古天奴、柏迪、安素法迪

前鋒：美斯

皇家馬德里正選陣容（4-3-3）

門將：泰拔高圖爾斯

後衞：拿祖費南迪斯、華拉尼、沙治奧拉莫斯、費蘭特文迪

中場：費達歷高華維迪、卡斯米路、卻奧斯

前鋒：馬高阿辛斯奧、賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞

周六西甲焦點非香港黃金時間開賽的「國家打吡」莫屬，巴塞隆拿迎戰死敵皇家馬德里。皇馬現時身陷兩連敗頹勢，隊長沙治奧拉莫斯雖能復出，狀態仍令人擔憂，巴塞勢乘機「踩多腳」。

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