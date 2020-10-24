英超戰報｜安東尼奧倒掛破網 主場1:1逼和曼城四場不敗

周六英超頭場，韋斯咸繼續有好表現，繼上輪神奇逼和熱刺後，今仗作客豪門曼城，在上半場由前鋒米查利安東尼奧射入倒掛世界波先開紀錄，可惜下半場被後備入替的菲爾科頓追成平手，最終雙方賽和1:1，韋斯咸延續至四場英超不敗。曼城在新季首5仗已第3度失分，5戰僅得8分。

賽前曼城把傷癒的奇雲迪布尼先列後備，前場就由阿古路、史達寧和馬列斯攻堅。曼城開賽形勢稍稍佔優，可惜祖奧簡斯路和根度簡先後的施射都不中目標。18分鐘，韋斯咸的華迪美高法爾右路傳中，前鋒安東尼奧禁區內壓住曼城魯賓戴亞斯倒掛妙射破網，助球隊先開紀錄，今球亦是他自6月復賽後的第11個聯賽入球，僅次攻入12球的熱刺射手哈利卡尼；6分鐘後，安東尼奧高速殺入禁區，門將艾達臣摩拉斯出迎封阻，雖疑似犯規，但球證及VAR團隊亦未有示意。曼城其後未能做出具威脅的埋門，半場落後0:1。

曼城領隊哥帥奧拿下半場把前鋒阿古路收起，由小將菲爾科頓入替，結果6分鐘就收到效果，左閘簡斯路左路傳中，科頓禁區內控定轉身射近柱破網，助球隊追成1:1。曼城更在68分鐘換入迪布尼希望收復失地，這位比利時中場有80分鐘有次罰球機會，可惜角度太正中被法比安斯基沒收，86分鐘曼城更錯失黃金機會，迪布尼放直線交給史達寧，可惜右腳施射被救出；補時階段更有馬列斯的射門被救出中柱不入，最終只能與韋斯咸打成1:1平手。

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