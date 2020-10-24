武漢肺炎｜羅馬第3單確診 基安盧卡文仙尼無緣鬥米蘭

羅馬後衞基安盧卡文仙尼周五在Instagram透露自己確診武漢肺炎，但表示自己感覺良好並已進行隔離。基安盧卡文仙尼將無緣下周一羅馬作客榜首AC米蘭的意甲聯賽。

基安盧卡文仙尼周四未有隨羅馬出征作客瑞士年青人的歐霸盃分組，最終球隊以2:1反勝對手。他是繼卡拉科利以及阿馬度迪亞華拉之後，第三位在武漢肺炎病毒檢測呈陽性的羅馬球員。

現年24歲的基安盧卡文仙尼表示︰「大家好，我的新型冠狀病毒檢測呈陽性，所以我要接受隔離。我感覺很好而我已開始為重返球場倒數。很快與你們見面，羅馬加油！」

基安盧卡文仙尼將會錯過羅馬下周一作客AC米蘭的聯賽，據Sky Sport報道，羅馬另一球星基斯史摩寧亦將缺陣。

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