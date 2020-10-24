英超｜成功擺脫傷患 占士麥迪臣有望正選鬥阿仙奴

李斯特城中場占士麥迪臣承認，上季尾因為臀部受傷缺陣，令李斯特城接連失分，最終歐聯資格不保，是他職業生涯內最難受的一段時間。這位23歲英格蘭國腳又期望，今季可在領隊羅渣士率領下贏取錦標。

受到傷患影響，占士麥迪臣今季在英超仍未有正選上陣的機會，但他日前已經康復，並在周中主場勝索爾亞3:0的歐霸盃分組賽，取得一個入球，有望在周日對阿仙奴的英超聯賽復任正選。

「上季尾真的令人沮喪，是我職業生涯內其中一段最糟糕的日子。受傷往往會令人變得脆弱，不斷鑽牛角尖，胡思亂想。」占士麥迪臣說。「我喜歡足球的一切，不僅視之為工作，所以未能上陣令我很難受。」不過，隨着傷勢已經康復，占士麥迪臣亦已準備好為李城爭取佳績。「我希望在退役時，家中壁爐架上會有一些獎盃，以我們球隊的實力，絕對有能力做得到。上季我們在聯賽盃四強不敵阿士東維拉，我不會忘記那種感覺。我們在次回合尾段失球，所有維拉球迷都衝了入球場。我很傷心，因為我真的很希望在溫布萊踢一場決賽，這亦令我了解到自己有多渴望捧盃。」

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