【一燈決】一哥：欺貧愛「富」拆爛「宮」

【名家足路】

【對決場次︰富咸vs水晶宮】上個禮拜嘅米蘭打吡，估唔到AC米蘭靠住弗到爆嘅伊巴謙莫域，成功砌低咗國際米蘭，好可惜要令到有捧場嘅讀者失望。今個禮拜英超就有場中下游嘅激戰，富咸喺主場迎戰水晶宮。雖然大家都見到富咸今季五戰都未敲響勝鼓，不過上場喺錫菲聯手上差少少可以搶走三分，睇得出球隊開始漸入佳境，今場值得一捧！

富咸新兵「地標」有波入

開季頭3場就已經失咗10球波嘅富咸，可能唔少人都睇死佢哋今季做硬升降機，不過今季英超先踢咗五輪，唔使太早下定論。而且球隊喺轉會窗死線日都有簽人補強，其中羅夫度斯卓克同盧卡文呢兩位英格蘭球員就值得令人期待，前者雖然喺車路士表現一般，不過嚟到富咸多上陣機會，隨時有意外驚喜。至於另一位新援盧卡文喺上場「地標」戰仲要即刻有波入，信心都增強咗唔少，相信今場一定可以幫到球隊喺前線入波！

當然，富咸要入波就一定要睇前鋒阿歷山大米祖域（圖）。呢位塞爾維亞前鋒上場先係12碼宴客，而球隊開齋在望，佢又喺自己禁區踢低對手累隊波輸12碼，直頭係最大罪人。今場波相信呢位26歲射手都想踢番場翻身戰，畢竟隊波食粥食飯都真係靠晒佢。

至於對手水晶宮，首戰作客3:1贏曼聯嗰場就係威係勢，之後三場波又係一勝難求之餘，仲要失咗七球。上仗喺主場對白禮頓仲要俾對手射足20腳，自己就得一腳射波，咁都搶到一分真係有運氣成份。而且水晶宮嘅表現好壞，都係要睇韋費特沙夏狀態，倒不如撐富咸反底開齋好過。

文：王杰

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。