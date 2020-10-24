周末專題｜T施華一人救全家？ 艾度亞文迪更像「對的人」

今季積極擴軍的車路士季前簽入巴西老將堤亞高施華以及芝維爾兩位後衞，希望能夠改善後防失球問題，然而球隊現時的戰績與上季同一時間竟然一樣。雖然上述兩人是否車路士的成功收購現時仍言之尚早，但球隊的後防漏洞明顯仍未能堵塞。

雖然車路士擁有多位質素不俗的防守球員，而堤亞高施華的到來亦為球隊帶來豐富的大賽經驗。但車路士今季有80%的失球都在運動戰之中被對方射入。林柏特亦曾在上周對修咸頓的賽後表示，球隊需要避免因個人失誤而失球：「我們製造了許多個人失誤，讓對手經當獲得入球機會，而這些球我們是不應該失的，我們需要改善這個問題。」

事實上，將車路士的失球問題歸究於球員個人失誤的說法只說對了一半，葛特蘇馬、基斯坦臣和艾斯派古達的表現算是水準之下，而門將阿列沙巴拿加更是頻頻犯錯成為了「戰犯」。

不過林柏特在球隊的失球問題上亦有無可推卸的責任， 車路士至今踢畢5輪英超，獲2勝2和1負，與上季同一時段的戰績竟然一樣。其實車路士自林柏特接手執教後，球隊錄得每場英超平均失球達到1.5球，是歷任車路士領隊之中失球最多的一位，上季車路士的失球數字更排英超第11位，不過車路士亦因此成為了英超史上首支全季失54球仍能以前四完成球季的隊伍。

至於在阿列沙巴拿加的問題上，雖然這位西班牙門將來投後一直被批評表現與身價不符，不過他在林柏特上任前的球季其實錄得23場不失球，但上季他卻僅錄得10場。在上周對修咸頓的賽事中，他又因為未能解圍需要為第二個失球負責，這位26歲門將明顯陷入信心危機。

車路士今季不乏大名氣的新兵加入，不過相比之下，來自法甲雷恩的塞內加爾門將艾度亞文迪更像球隊的「救命稻草」。艾度亞文迪今季在車路士上陣3場僅失一球，周中對西維爾的歐聯賽事他就趕及傷癒復出，協助球隊賽和對手0:0，相信他短期內將會繼續成為車路士和林柏特的首選。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！