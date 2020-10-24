英超｜71歲未放棄出山教波 雲格：唔介意同阿仙奴打對台

阿仙奴前領隊雲格早前接受英國《每日郵報》專訪時透露，自己雖然已經71歲，但仍未放棄出山。雲格甚至承認雖然自己與阿仙奴已不可分割，但若然有機會重執教鞭，他並不介意與兵工廠對壘。

「要加盟其他英格蘭球隊，對我來說的確很困難。我已被蓋上阿仙奴的印章，亦樂於跟球會保持這種關係。每當我見到阿仙奴的球衣，我仍有一種歸屬感，會說『我們』。但到其他地方執教？有可能吧。我不知道。」已離開阿仙奴超過兩年的雲格說。

「那（跟阿仙奴打對台）對我來說將會是很特別的一天，恐怕我會坐錯位置，就像朗艾堅遜當年在首次帶領諾定咸森林出戰之役，誤闖阿仙奴的後備席一樣。我還記得當時我走到自己的位置，問他在幹甚麼。」雲格說。「如今他已沒有再到阿仙奴，甚至是英格蘭任何一個球場觀戰了，但我肯定自己會，熱刺有一個很宏偉的新球場，利維（熱刺主席）亦有邀請過我。」

於1996年由名古屋鯨魚轉投阿仙奴的雲格又透露，雖然「忠誠」已成為他的標誌，但帶領阿仙奴22年間，其實他亦曾起過異心。他說：「甸恩（前阿仙奴副主席）在2007年被解僱時，我也有想過離隊。對球會忠誠與對甸恩忠誠在我的內心交戰，甸恩叫我留隊，但我起初對這個主意有點抗拒，因為我不明白他為何要下台。」

「當時阿仙奴剛搬到新主場，假如我一走了之，球會勢必會受到極大傷害。其實我當時不愁出路，皇家馬德里邀請了我兩次，巴黎聖日耳門兩至三次，英格蘭國家隊也有兩至三次。那時候真的很困難。皇馬是我自小就喜愛的球隊，是執教銀河鑑隊是我的夢想，但我當時對阿仙奴實在太重要了，而要今天我也為自己的抉擇自豪。皇家主席佩雷斯時至今日仍會對所有人說，這個人曾經兩度拒絕我。」

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