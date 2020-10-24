周末專題｜普巴簡迪表現未如人意 法國中場同成紅藍之痛

除了同樣有來自巴黎聖日耳門的舊將，以及近年同樣勇於提拔新人上一隊以外，曼聯及車路士陣中亦同樣有一名法國籍的中場大將。不過保羅普巴近季於紅魔的表現屢受批評，多番流露自己希望離隊的意願更是令魔迷討厭。而另一邊廂的尼高路簡迪近年傷患頻頻，已失去當日英超第一防中的光環，同樣叫車迷為之失望。

16年夏天，曼聯以天價8,900萬鎊 (約8.9億港元)從祖雲達斯簽紅魔青訓的普巴，而球迷一直對這位法國中場寄予厚望，認為此子的潛質可以帶領球隊重現昔日光輝。可惜加盟4年以來，一直未見普巴有明顯進步，對比任何精采入球或助攻，更令球迷有印象的或者是他的中場失誤連累球隊失波的畫面。

而且，場外不時放風渴望離隊，早前國際賽期就向傳媒透露為皇家馬德里上陣是其夢想，更是令魔迷反感。儘管近兩仗蘇斯克查狠心收起普巴，曼聯的中場運轉明顯更順暢，攻守亦相對平衡，不過蘇B早前已經暗示球隊已經觸發普巴自動續約一年的條款，看來這位挪威籍領隊仍然願意再給予機會。

相對於普巴，簡迪沉默寡言，做實事的性格更令球迷討好。可是這位世界盃冠軍功臣近年受傷患困擾，去季聯賽亦只為球隊上陣過22場，表現亦不如過去在李斯特城及加盟車路士的首季。近年簡迪同樣不時傳出離隊傳聞，曾經與簡迪合作的干地依舊念念不忘，希望對方能加盟國際米蘭，不過只聞樓梯響。今季簡迪擺脫傷患，開季5場聯賽場場正選，且看能否重現昔日勇態。

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