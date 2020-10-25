德甲｜夏蘭特魯爾區打吡用私家右腳入波：希望練到變雙槍將

周六德甲魯爾區打吡，多蒙特在主場以3:0大勝狀態正低迷的史浩克04，中鋒艾寧夏蘭特繼續「有貨交」，取得個人今季德甲第5球，而且是他不常使用的右腳入球。他賽後承認自己正在訓練中不斷練右腳射球，期望成為令人懼怕的「雙槍將」。

多蒙特大勝一場，但比賽踢至下半場55分鐘，才由中堅文路爾艾簡治打破僵局，及後艾寧夏蘭特也在61分鐘建功，加上老將曉姆斯在78分鐘頭槌錦上添花，湊成3球大捷。

夏蘭特的入球，是與好拍檔查頓辛祖合作取得的。當時，他得球後先將皮球交給這位英格蘭翼鋒，然後再運用爆發力衝刺入禁區接應，以他非慣用的私家右腳乖巧挑過對方門將入網。他賽後講述這個入球過程：「當我拿球後，我等待辛祖衝刺，但他不太喜歡這樣做，所以我就先傳球給他，然後自己跑入去。我最近有練習我的右腳，所以很高興能夠用這隻腳入球。」

至於辛祖今場再獻助攻，自2017/18球季加盟多蒙特後，至今已在德甲收穫36球助攻，同期只有拜仁慕尼黑的湯馬士梅拿多過他，但較他多出17球助攻。

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