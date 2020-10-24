求驗客手記：耶穌、艾利臣帶傷照玩「森」度遊

巴西國家隊教練迪堤上星期五點兵，應付下個月對委內瑞拉同烏拉圭嘅兩場世界盃南美洲區外圍賽，預計即將傷癒嘅利物浦門將艾利臣比加同曼城前鋒加比爾捷西斯（耶穌仔）都有份入選。獲得重召嘅仲有祖雲達斯中場艾法美路、皇家馬德里嘅雲尼斯奧斯祖利亞同艾達米列達奧，但同樣效力「銀河艦隊」嘅洛迪高高斯，今次就冇份嘞。

巴西喺今個月較早時間上演嘅兩場世盃外入面，先以5:0大炒玻利維亞，再以4:2贏秘魯，當時艾利臣同「耶穌仔」原本都有入選，但最終因為受傷被迫退隊。

利物浦領隊高普喺上周五記招，已經話唔排除艾利臣可以復出，相信已接近十足傷癒。至於耶穌仔就喺上周六英超仲未入大軍名單。

迪堤喺記者會上面，特別點名大讚雲尼斯奧斯祖利亞，話佢係一個好犀利嘅邊路球員，又舉例話如果普通汽車只係有五個波段，佢就好似有成6、7個波咁，無論係加速力或者一對一嘅過人能力都冇得彈。

今年20歲嘅雲尼斯奧斯祖利亞，上一次入選巴西隊已經係2019年9月嘅事，而22歲嘅艾達米列達奧，上次入選就係上年11月。今次嘅巴西隊23人大軍名單入面，仲有巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬、巴塞隆拿中場菲臘比古天奴、皇馬嘅卡斯米路，同埋今季先由PSG過檔車路士嘅老將堤亞高施華（見附表）。

喺頭兩場世界盃南美洲區外圍賽全勝嘅巴西，家陣以較佳得失球差，壓住同樣有六分嘅宿敵阿根廷，高踞積分榜第一位。佢哋嚟緊11月13號會喺聖保羅迎戰委內瑞拉，四日後就再作客鬥烏拉圭。