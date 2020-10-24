名家拆局│亨少：0:0兩敗俱傷？ 最少還有clean sheets

一場意料之外的0:0。由林柏特及蘇斯克查兩位少帥接掌後，曼聯對車路士的對碰幾乎就是入球的保證，去季雙方交手4次，當中只有聯賽次循環一役入球少於3球。不過，好記性的球迷應還記得兩軍去年的對碰，兩隊防守屢屢出現失誤。0:0的賽果，結果論當然是兩敗俱傷，但從球隊征戰漫長球季而言，還是有相當的價值，最起碼大家都得到今季英超第一次clean sheets。

上周中歐聯兩軍的表現都為球隊帶來不少自信心的提升，曼聯不用多說，蘇斯克查排出5-3-2陣式，然後靠防守反擊打敗去季歐聯亞軍，更驚喜發現杜安薛比，亦令巴黎王子球場變成蘇B最愛球場。對手車路士雖然主場打和去季歐霸冠軍西維爾，但0:0的戰果對今季防守漏水的藍戰士而言絕對珍貴，亦難怪賽後林伯及球員們對和波賽果都未有太失望。

今仗蘇B續排出對紐卡素一役的正選11人，繼續收起普巴用上效率更佳的費特及麥湯米尼，可以看出蘇斯克查的改變決心。經過初段的膠着紅魔其後完全掌控形勢，攻勢亦越見入肉。拉舒福特、域陀連達洛夫，以及哈利馬古尼等季初狀態低沉的球員都逐漸上力，對紅魔絕對是喜訊。而車路士今仗改踢3-4-3，隊友艾斯派古達移入中路，與堤亞高施華及葛特蘇馬合作，未有任何明顯犯錯，而施華封阻卡雲尼起腳一球更見級數，再加上門將艾度亞文迪的出色演出，車路士今仗絕對可以稱得上是靠防守換回一分。

不過，兩隊的問題依舊不少。對車路士來說，進攻層面疲弱很極為明顯，今仗前場3人未能製造任何可以令曼聯防線「派膠」的攻勢，華拿依然很努力，但夏維斯依然狀況外，完全未能融入球隊，持續低迷恐怕令這位小將自信受打擊，長此下去情況令人擔心，希望不會成為另一個因為背上高價轉會費而迷失的車路士球員。

至於曼聯，現時陣容的化學作用不俗，不過作為更衣室炸彈的普巴會否長此接受後備角色將是問題。另外，雲迪碧克再次得不到上陣機會，是否證明他的確蘇B欽點需要的球員，這樣的高價後備對陣容又會否有所影響，仍然要繼續觀望。

文：亨少

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