英超｜艾度亞文迪神救前差啲變罪人 後場驚險傳球學足施治

車路士新門將艾度亞文迪，雖然在周六英超作客曼聯一仗送上連番撲救，替球隊繼周中歐聯後再保一場0:0和局惹人好感，但這位今季從雷恩來投的門將在比賽中差點因一次低級犯錯，由英雄變罪人。

艾度亞文迪今戰共作了4次撲救，其中將拉舒福特兩次必入射門都拒於門外，但在這些神救出現前，這位門將差點累事。比賽進行至半小時，文迪接應隊友後場傳球，在有曼聯球員入禁區作壓迫下，他想將球橫傳給堤亞高施華，怎料竟然有點失誤下將皮球踢後了一點，結果皮球在門前掠過僅出底線，不但施華接應不到，更差點演變成烏龍球，屆時肯定十分尷尬。

就住文迪的失誤，竟然有網民翻炒出兩年前轉會至阿仙奴的前藍軍門將施治，也在對曼城的開鑼戰有過這類失誤傳球。當時古安杜斯在後場將皮球傳給施治，後者也是在情急下橫傳，皮球路向同樣有偏離後在門前掠過出界，與文迪的情況根本一模一樣。

由於掛靴後出任車仔高層的施治，最近突然被領隊林柏特召喚出山，過去一周也有參與球隊集訓，網民即笑道：「文迪可能在訓練中太近距離觀賞施治了。」

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