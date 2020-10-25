荷甲｜下半場連轟9球 阿積士13:0血洗芬洛創最大勝仗紀錄

周中於歐聯以0:1不敵利物浦的阿積士，周六回到荷甲面對中游球隊芬洛，球隊在整場44次射門當中，竟然踢出13:0的比數，創造了荷甲最大比數的勝仗。其中前線球員火力全開，除了拉辛拿查奧爾狂轟五球之外，艾基倫甘以及亨特拉爾都梅開二度。

阿積士於周中主場面對利物浦，不過因為一球烏龍球而導致全失三分，不過球員收拾心情後在周六火力全開。面對中游球隊芬洛，上半場阿積士已經取得4:0的領先優勢。只不過下半場52分鐘，芬洛後衞高姆領紅下場後，比賽就成為了阿積士入球表演，這支荷蘭勁旅靠着6位不同的球員在下半場接連射入9球，最終奠定了13:0的勝局。

翻查紀錄，荷甲史上單場比賽的最大比分為1972年，同樣是阿積士以12:1擊敗維特斯。同時阿積士這場13:0的大勝，亦打破了荷甲史上的客場最大勝仗，這個紀錄已經是1960年，當時幸運薛達於主場以1:10不敵安斯赫德（SC Enschede）。只不過阿積士無法打破荷甲的單場比賽最多入球紀錄，這個紀錄是在1960年由飛燕諾9:5擊敗阿積士的比賽。

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