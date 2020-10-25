歐聯｜盼與C朗再決高下 美斯：希望佢快啲擊退武肺

剛戰罷西甲國家打吡的巴塞隆拿，周三會在歐聯G組第二輪分組賽，作客硬撼意甲勁旅祖雲達斯，美斯賽前表示，希望早前確診武漢肺炎的祖記前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）能夠趕及復出，跟他再在球場上一較高下。

C朗效力皇馬期間曾與美斯鬥得難分難解，但自從這位葡萄牙球星在18年過檔祖雲達斯後，兩人便再沒有在球會賽事交手的機會。難得巴塞與祖記有緣在今屆歐聯分組賽碰頭，偏偏C朗又在月中出戰歐國聯時感染武肺，暫時仍未知道能否趕及復出。英國傳媒報道，正在家中接受自我隔離的C朗雖然沒有病徵，但上周四的第二次測試顯示，他對武肺病毒仍然呈陽性反應。據悉他將會在周二再接受測試，成功「復陰」的話就可以出戰巴塞。

美斯日前接受體育傳媒DAZN訪問時表示，希望C朗可以趕及在周三之戰復出。他說：「我與C朗的競爭，無論在過去或現在都很特別，而且會一直維持下去，直到永遠。能夠多年來一直維持這麼高的水平，實在相當難得。我倆在個人層面上的對碰亦很精采，相信這都是大家樂見的。我們周三就有機會再次面對C朗的挑戰，希望他能夠盡快戰勝武肺，重返球場。」

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