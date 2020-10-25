特稿：港漫衝出亞洲　籃球共通語言

不畫比較主流的NBA球員畫像，林競開六年前展開籃球漫畫的創作路時，只想畫比較貼地的街頭籃球，記錄香港的街場文化。把畫作上載到社交平台跟他人分享後，就連外國網友同樣有共鳴，令他最終發現籃球原是世界的共通語言。

林競開在朋友的建議下，約六年前開始畫跟街頭籃球相關的漫畫，並開設《另類漫畫》fb專頁跟網友分享。已過不惑之年的他曾經歷過佐敦（Michael Jordan）公牛王朝的輝煌，也見證拜恩（Kobe Bryant）20年為湖人贏得5冠，但他卻沒有選擇以NBA為創作題材，反而另闢途徑畫街頭籃球，他解釋：「普遍籃球漫畫都只講述高中或職業籃球，我覺得缺少了街場籃球的紀錄。」

他續指，街頭籃球比較貼地，只要一日有人跟隊，他的作品也有機會引起別人的共鳴：「畫NBA球員，要在某段時間喜歡某位球星，才能展現出其魅力。我畫街場所見所聞，我當是一個紀錄，可能日後有人翻閱我的作品，仍能感受到共鳴。」

本想為香港留下一些本土街場文化的紀錄，但林競開卻發現自己的畫作，竟可流傳至東南亞甚至美國，對他而言創作有趣之處莫過於此。他說：「馬來西亞、越南、台灣都竟然有人深表認同。原來全世界籃球文化都是差不多，這是令我意想不到的。」他續指，有泰國網友更邀請他上載英文版本，以便繙譯成他國語言。

街場卧虎藏龍，林競開笑言這更是年輕人另一課堂，從中可學習待人接物之道。他表示：「身處街場，就像學習面對社會中的各類人。如果能學懂避重就輕，令自己全身而退，對將來投身社會都有一定幫助。」