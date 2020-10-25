特稿：雲格想出山　不惜另起「奴」灶

阿仙奴前領隊雲格早前接受英國《每日郵報》專訪時透露，自己雖然已經71歲，但仍未放棄出山。雲格甚至承認雖然自己與阿仙奴已不可分割，但若然有機會重執教鞭，他並不介意與兵工廠對壘。

「是的，我仍然有意欲教波，我相信自己在某個地方還能作出貢獻。如果電話真的響起，我或許會答應。要加盟其他英格蘭球隊，對我來說的確很困難。我已被蓋上阿仙奴的標記，亦樂於跟球會保持這種關係。每當我見到阿仙奴的球衣，我仍有一種歸屬感，會說『我們』。但到其他地方執教？有可能吧。我不知道。」已離開阿仙奴超過兩年的雲格說。

2007年欲隨甸恩離開

「那（跟阿仙奴打對台）對我來說將會是很特別的一天，恐怕我會坐錯位置，就像朗艾堅遜當年在首次帶領諾定咸森林出戰之役，誤闖阿仙奴的後備席一樣。我還記得當時我走到自己的位置，問他在幹甚麼。」雲格說。「如今他已沒有再到阿仙奴，甚至是英格蘭任何一個球場觀戰了，但我肯定自己會，熱刺有一個很宏偉的新球場，利維（熱刺主席）亦有邀請過我。」

於1996年由名古屋鯨魚轉投阿仙奴的雲格又透露，雖然「忠誠」已成為他的標誌，但帶領阿仙奴22年間，其實他亦曾起過異心。他說：「甸恩（前阿仙奴副主席）在2007年被解僱時，我也有想過離隊。對球會忠誠與對甸恩忠誠在我的內心交戰，甸恩叫我留隊，但我起初對這個主意有點抗拒，因為我不明白他為何要下台。」

皇馬PSG英軍齊食檸檬

「當時阿仙奴剛搬到新主場，假如我一走了之，球會勢必會受到極大傷害。其實我當時不愁出路，皇家馬德里邀請了我兩次，巴黎聖日耳門2至3次，英格蘭國家隊也有2至3次。那時候真的很困難。皇馬是我自小就喜愛的球隊，執教『銀河艦隊』是我的夢想，但我當時對阿仙奴實在太重要了。」雲格續說。

對於在執教阿仙奴期間被指守財奴，不斷「險簽」錯失大牌球星，雲格就指其實兵工廠當時根本沒有資金擴軍。當年球會花費3.9億鎊（約39億港元）興建新球場，由高貝利移師往目前的阿聯酋球場，在借貸了巨款下銀行限制了球會使費，比如球員總薪金支出要在預算的五成以下，雲格說：「作為領隊，我在任何情況下也要保護球會。」

文：童健