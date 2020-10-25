武漢肺炎｜曾與確診波蘭總統密切接觸 法網冠軍絲維迪克強制隔離

歐洲武漢肺炎疫情持續肆虐，現年48歲的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）於上周五接受病毒檢測後，亦證實染疫。由於新科法網女單冠軍絲維迪克近日曾與總統會面，故被列為密切接觸者，需要強制接受隔離。

在上月法網贏得生涯首個大滿貫錦標的19歲波蘭小將絲維迪克，在Twitter回應自己感覺良好和十分健康，將會自我隔離兩周時間：「我和我的團隊成員都沒有出現武漢肺炎病徵，我們現時定期進行檢測，也根據了相關程序進入隔離，並會在未來三天持續接受病毒檢測。我們也祝福大家身體健康，萬事小心。」

絲維迪克在今屆法網以不失一盤的姿態拿下法網錦標，更是首位波蘭球員在法網捧盃，奪冠後她前往了與總統杜達會面。現時未知道絲維迪克的隔離期將在何時完成，她也許趕不及參與11月9日舉行的Linz Open公開賽，進行她法網後首場比賽。

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