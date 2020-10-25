F1｜擬買起本田知識產權自製引擎 紅牛促繼續凍結技術研發

日本車廠早前已證實，將於21年賽季結束後退出F1賽場，近年一直使用該廠引擎的紅牛車隊表示，有意向對方買入相關技術的知識產權，但他們得以在22年及之後的賽季，繼續使用本田的動力單元（Power Unit）。

在本田退出之後，F1只會剩下平治、法拉利及雷諾三大引擎供應商，由於看來難以跟這三間車廠達成合作協議，紅牛車隊主席日前接受天空體育訪問時承認，沿用現有的本田引擎，可能時他們最可行的出路。「我們看得越多，就越是發現其實只得一個選項是可得的，就是我們要嘗試跟本田達成協議，買下他們出品引擎的知識產權。」

不過，賀拿強調實行這個方案的先決條件，是F1要在21年賽季後，繼續凍結引擎技術發展，令紅牛無需再大灑金錢，跟其他車廠進行科技競賽：「紅牛很可能會成為獨立的引擎生產商，但前提是賽會要繼續凍結引擎技術發展。這將有大程度視乎之後的賽例如何，但原則上應該要暫停引擎開發工作，直至全新的引擎（在2026年）出現為止。」

本田於18年起成為紅牛二隊（現稱艾法托利）的引擎供應商，因為成績理想，「大牛」在19年亦換上該廠的引擎。不過，由於F1將於2022年實施新規例，新技術開發成本高昂，本田早於去年底已表明有意退出，但在紅牛挽留下，終承諾在21年賽季繼續為對方旗下兩支車隊提供動力單元。

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