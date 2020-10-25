意甲｜盧卡古又有士哥 國際米蘭2:0小勝熱拿亞

周六意甲兩支「藍黑軍團」分途出擊，國際米蘭靠盧卡古的入球先開紀錄，以2:0小勝熱拿亞。相反上周中大勝的阿特蘭大，主場就以1:3不敵森多利亞，聯賽兩連敗。

今仗國際米蘭未有理會周中的歐聯，照樣排出強陣應戰，其中大勇的盧卡古拍拿達路馬天尼斯攻堅，另外基斯甸艾歷臣及維達爾亦擔正，另外早前確診武漢肺炎的阿拉舒夫因檢測呈陰性，干地亦將其排入大軍名單中。不過上半場圍攻之下仍未能入波，最終0:0完半場。

易邊再戰國際繼續強攻，終在64分鐘有斬獲，盧卡古及尼高路巴列拿禁區頂一次配合，盧卡古禁區接應傳送扣橫起左腳射門，終為國際開紀錄。自去季加盟以來，盧卡古為球隊射入22球，而且當中未有任何12碼，同期入球量比任何外援都多。14分鐘之後，國際一次角球攻勢，伏兵尾柱的迪岩布斯奧接應蘭奴捷亞二傳門前加一頭將紀錄拉開，最終國際以2:0擊敗熱拿亞，成功全取三分。

同日早場，周中亦需要出戰阿特蘭大主場迎戰雲尼亞里帶領的森多利亞。上半場客軍就有前鋒加利亞雷拉窄位抽網頂入網先開紀錄，而這位老將本有機會增添比數，惟主射12碼被史樸迪路撲出。不過森多下半場再有摩頓科士比頭槌破網拉開，雖然其後阿軍有杜雲薩柏達射入12碼追近，但補時階段再有森多有積及贊圖埋齋，最終以3:1擊敗阿特蘭大，繼上周擊敗拉素後再贏另一支歐聯份子，而阿特蘭大就聯賽兩連敗。