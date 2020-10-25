NBA｜「Joker」宣佈封盤 祖傑同青梅竹馬女友愛足9年

綽號「Joker」的金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）雖然未稱得上是NBA的筍盤，但身邊就有位愛他多年的好女友Natalija Macesic，這場愛情長跑跑足九年後，祖傑本周在家鄉塞爾維亞舉辦婚禮，完成終身大事，也給予女友一個正式的身份。

上月底在西岸決賽被總冠軍湖人以1:4淘汰出局的金塊，經歷季後賽兩個系列賽都以3:1反勝爵士和快艇後，終於能夠好好休息。大軍已經放了一個月長假，祖傑也回到家鄉塞爾維亞，更重要是籌辨自己的婚禮。據指祖傑的婚禮以低調形式進行，就連媒體曝光的相片也只得幾張，有指他只邀請了家人和部份朋友，未知道他的金塊隊友有沒有出席。

25歲的「Joker」在16歲已經和Natalija相戀，2014年祖傑加盟NBA來到金塊後，女友也跟隨他來到丹佛，由塞爾維亞轉校到丹佛大都會州立大學。上季NBA在奧蘭多迪士尼復賽，Natalija也有進入園內陪伴祖傑，兩人低調愛得甜蜜。

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