英超｜創48年來主場最尷尬紀錄 蘇斯克查怪車仔新門將太勁

曼聯周六與車路士悶和0:0，領隊蘇斯克查又創尷尬紀錄，皆因這是紅魔48年來首次在頂級聯賽主場頭3仗都未能獲勝。不過，這位曼聯主帥賽後表示，車仔若不是新簽門將艾度亞文迪作了多次精采撲救，今場全取3分的應是己隊。

周六曼車大戰以0:0握手言和後，紅魔開季5輪比賽得2勝1和2負成績，暫時排在聯賽榜下游的第15位，成績再次未如人意；尤其兩場勝仗都是來自作客比賽，反而今季頭3場坐鎮奧脫福的聯賽竟然未「開齋」，而且之前兩場敗仗還包括1:6慘負熱刺的恥辱。

根據Opta指出，這是紅魔自1972/73球季的主場最差聯賽開局，因此就算剛過去的周中歐聯賽事，蘇斯克查帶領曼聯在各項賽事客場取得10連勝，創造隊史新紀錄，但今天這個主場成績，球迷肯定無法「收貨」。

蘇B賽後為自己辯解：「這是勢均力敵的比賽，我們除了開賽初段有點慢熱，逐漸入局後就開始踢出水準。我很想念我們的球迷，有他們在才能發揮第12人的效用，過去在奧脫福就發生過很多靠球迷能量而獲勝的比賽。」他隨後再補充：「車路士今天踢得很好，他們的門將多次有精采撲救，包括兩次神奇撲出拉舒福特的射門，如果這場比賽一定要有一隊獲勝，那應該是曼聯。」

艾度亞文迪今場共作出4次撲救，當中有3次都堪稱神救，包括在上半場分別用腳擋出福仔一次單刀，以及下半場救出對方禁區外瞄準死角的射門，而完半場前5分鐘，又曾撲出桑馬達另一驚險射門。這位法國門將已連續兩場英超擔正都沒有失球，是繼施治後首位在地標頭兩場聯賽都零封對手的車路士門將。

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