英超｜受福仔啟發！列斯聯隊長帶頭捐25萬 支持送餐計劃

由於受到疫情影響，此前拉舒福特一直都會為不能上學的貧困學生，提供免費膳食計劃。6月份時福仔曾呼籲英國政府延長向基層學童提供免費膳食的計劃。不過本周政府拒絕了工黨提出的延長免費膳食的請求，反而令到列斯市議會於周五宣佈一項「健康假期計劃」，這項計劃會在學校假期期間，依然為基層學生提供食物，至於列斯聯後衞李安谷巴更帶頭捐款。

在政府反對延長免費膳食計劃之後，福仔曾在網上表示自己會繼續支持這項計劃，並得到不少名人以及政客的支持。列斯聯隊長谷巴亦在Twitter上希望外界可以為福仔提供協助，更提到球隊會捐出2.5萬鎊（約25萬港元）以示支持：「列斯人一起響應！沒有學生應該捱餓，列斯聯球隊保證會捐出2.5萬鎊，我們會與拉舒福特站在一起。對於可以提供幫助，我與球員們也感到非常幸運。因此在拉舒福特的啟發下，我們很高興可以支持列斯市議會的計劃。」

此前由於免費膳食計劃被拒絕延長，福仔曾向一眾政界人士表示：「請停止污名化、批評以及指責」，並且提到目前有不少學生需要面臨捱餓的情況，因此希望外界可以繼續支持向基層學童提供免費膳食。

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