06世盃冠軍成員｜前意大利中鋒東尼 遭賊人入屋持械行劫2小時

2006年世界盃冠軍成員之一、現年43歲的意大利中鋒東尼，上周六在IG上發帖交代自己，早前自己一宗遇劫事件，幸好他與家人只是受驚及損失財物，並沒有任何受傷。

東尼表示：「隨著有新聞開始流傳，我想在此交待事件，周四晚上7時半至9時半左右，我遭到3名蒙面持槍賊人入屋行劫，但最重要是我和我的家人沒有受傷，雖然所有人都飽受嚴重的恐懼，但他們沒有傷害我們，遺憾的是賊子搶走了我的寶貴財物，當中包括一些對我有感情的物品。」

東尼續指，事件又轉交當局進行調查，並希望自己及家人可以得到尊重和隱私。東尼已經不是首位被看中行劫的足球員，數周前當時仍效力祖雲達斯的巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達，以及費倫天拿球星列貝利，同樣遭到劫案。

現年43歲的東尼，職業生涯曾效力多間意大利球會，最先在巴勒莫打響名堂，隨後轉投過費倫天拿、拜仁幕尼黑、祖雲達斯等球會，並於04年入選意大利國家隊後，更於06年世界盃成為意大利的正選前鋒，於分組賽對烏克蘭梅開二度後，更在決賽對法國中正選上陣，是該國贏得世界盃的功臣之一。2016年在維羅納退役後，曾在該會擔任體育總監，2017年12月獲得教練牌照，並於本年9月獲得歐洲足協的專業教練認證，但至今仍未開始執教任何生涯。

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