上周六西甲上演的西班牙國家打吡，皇馬作客憑着費達歷高華維迪、沙治奧拉莫斯及莫迪歷的入球，以3:1戰勝巴塞隆拿，結束各項賽事兩連敗之餘，更暫時升上榜首位置。

文︰王杰

此役巴塞教練朗奴高文在前線上除派出美斯及菲臘比古天奴外，兩名千禧後小將柏迪以及安素法迪亦首次於國家打吡中正選登場，反而法國國腳基沙文先列後備。由於後場有佐迪艾巴復出任正選，故美國新援達斯回到自己熟悉的右閘位置。皇馬方面，球隊迎來隊長沙治奧拉莫斯傷癒復出，與華拉尼、拿祖費南迪斯及費蘭特文迪組成四人防線，前場就由雲尼斯奧斯祖利亞、賓施馬以及馬高阿辛斯奧合作攻堅。

皇馬華維迪閃電開紀錄

此役兩隊入局相當快，開賽五分鐘，皇馬於前場的一次進攻就已經取得入球，賓施馬在右路引球推進後，傳出一腳直線入禁區，華維迪接應後勁射遠柱得手，助皇馬早段就取得領先。可惜皇馬的領先優勢未能保持得太久，三分鐘後美斯於中場放出一腳長傳，艾巴於左路後上接應後再傳中，法迪趕在拉莫斯身前將球撞入，為巴塞極速追成1:1平手。據巴塞的官方統計指，17歲的法迪成為21世紀當中，西班牙國家打吡最年輕的入球球員。

巴塞在追成平手後，兩隊仍有不少機會，不過雙方的門將也交出不俗的表現，23分鐘美斯在右路擺脫拉莫斯後射近柱，被皇馬的泰拔高圖爾斯迅速落地撲走，及後皇馬立即策動一次快速反擊，卻奧斯橫傳予賓施馬一次單刀撞射，這次輪到巴塞正選門將尼圖將射門撲出，兩隊門將的出色表現令雙方在上半場未有再次將比分改寫。

古天奴錯失黃金機會

換邊後巴塞依然是佔主導的一方，機會明顯較作客的皇馬多，可惜54分鐘就錯失了一次黃金機會，法迪在右路傳中，無人看管的古天奴頭槌頂近柱可惜未有中目標。戰至59分鐘，皇馬一次罰球機會，卻奧斯直接斬入禁區內，基文迪朗格勒拉跌拉莫斯，經球證檢視VAR後判罰12碼，由拉莫斯操刀射成2:1。加上後備入替的莫迪歷在完場前為皇馬射成3:1，為球隊鎖定勝局。

皇馬靠着這場國家打吡的勝利，終於結束了各項賽事的兩連敗走勢，教練施丹除了身上壓力可以減少之外，自己亦成功保住作客巴塞仍未嘗一敗的紀錄。至於巴塞主將美斯今場面對皇馬再次未有取得入球，對上一次於國家打吡中取得入球已經是在2018年5月份，事隔兩年多面對宿敵皇馬仍然未有進賬。