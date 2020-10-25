菁英盃｜半場吞理文五蛋 天水圍飛馬回歸首仗慘敗

周日在深水埗運動場上演的菁英盃A組賽事，闊別多時的天水圍飛馬出師不利，在上半場連失五球，以0:5慘負予理文腳下，其中倒戈的「澳門球王」梁嘉恆為理文貢獻兩個助攻和一個入球。

飛馬今季變動甚多，但新任主教練郭嘉諾仍未回港，今仗由文彼得領軍，外援未到港的情況下，亦只有基斯一位外援在陣。不過，他們在上半場先佔上風，初段即有孫銘謙殺入禁區，博到曾家進犯規，但基斯主射12碼被陳嘉豪救出。

其後飛馬繼續佔優，基斯再有一次禁區起腳機會但卻「撻Q」，其後亦只有孫銘謙在右路製造到較具威脅攻勢。

受壓多時的理文反而先入球，梁嘉恆右路傳中，另一倒戈兵張憙延門前撞入，理文在26分鐘領先1:0。梁嘉恆再於29分鐘擺脫劉學銘後傳予亞哥斯達射入；一分鐘後亞哥斯達再建一功，理文五分鐘內連入三球。加上梁嘉恆在39分鐘高速壓過基斯後再扭過梁興傑射入空門，小將鄧匡延在44分鐘起腳射手，理文半場領先五球。易邊後兩隊再無入球，最終理文以5:0大勝。

喉嚨不適的飛馬教練文彼得賽後表示：「今日表現未如理想，希望下一場可做得更好。我們早段有12碼，如果把握到，表現可能不同。我想強調球隊上、下半場表現很大分別，可能因為上半場才剛入局。」理文的梁嘉諾就指，雖然經歷過大手術，但感覺現時狀態為多年來最佳。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！