西甲｜冇晒動力？美斯自C朗離開皇馬後 未曾在國家打吡入球或助攻

上周六西甲國家打吡，巴塞隆拿主場以1:3不敵宿敵皇家馬德里，其中巴塞王牌阿根廷球王美斯，今仗再次零入球零助攻，是自從前皇馬球星基斯坦奴朗拿度（C朗）離開皇馬後，美斯連續6次在國家打吡中，沒有入球或助攻的貢獻。

事實上，美斯上半場在球隊仍未落後時都頗為活躍，然而全場3射2中均無法攻破皇馬門將泰拔高爾圖斯的大門，而在球隊落後之下，作為隊長的美斯再次「頭耷耷」，結果巴塞無法追成平手之餘，末段再失一球輸1:3。

而美斯亦是自從17/18年球季第36輪比賽，代表巴塞2:2賽和皇馬取得入球後，近6次對皇馬都沒有進帳，剛巧前皇馬球星C朗正是18年夏天離開銀行艦隊，這意味美斯自從C朗離開西甲後，滿以為他會獨霸一方的情境沒有出現，反之展開了對皇馬的入球荒。

反觀因確診武漢肺炎正居家隔離的C朗，就在皇馬擊敗巴塞後發帖，寫上「Siiiiiiiiiii」C朗的招牌慶祝語言外，還附上舉起肌肉的emoji，看來下周將無緣代表祖雲達斯鬥巴塞的C朗，仍然心繫前東家皇馬及宿敵美斯的表現呢！

近8次國家打吡戰果

日期 戰果 美斯表現

24/10/2020 巴塞1:3皇馬 0入球0助攻

1/3/2020 皇馬2:0巴塞 0入球0助攻

18/12/2019 巴塞0:0皇馬 0入球0助攻

2/3/2019 皇馬0:1巴塞 0入球0助攻

27/2/2019 皇馬0:3巴塞 0入球0助攻

6/2/2019 巴塞1:1皇馬 0入球0助攻

28/10/2018 巴塞5:1皇馬 缺陣

6/5/2018 巴塞2:2皇馬 1入球0助攻

前者主場

資料來源：fctables.com

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！