F1｜坦承高峯已過 35歲咸姆頓：未必想續三年約咁長

平治車手咸姆頓在今季F1車手榜遙遙領先，大有機會追平「車神」舒密加七奪總冠軍的紀錄。儘管承認自己的高峯已過，但這位35歲英國車手仍有信心，能在當今車壇有所作為，但他同時表明對續簽長約有保留。

自季結束後便會回復自由身的「黑帝」，雖然一直表示願意留效平治車隊，但卻遲遲未肯動筆簽約，而他亦重申不急於決定前途。「我不認為自己還在高峯，但肯定還有一定實力。我仍希望繼續比賽，但就不知道還有多少時日。距離退役的日子不會很遠了，所以要趁這段時間慢慢計劃好將來。」咸姆頓說。

「我還沒有作出任何決定，我是想留隊的，我們一般會以三年為一個週期，但在現時這種情況下，我是否希望再戰三年，的確是一個疑問。時間會說明一切，希望在未來兩三個月內會有新進展吧。」他補充說。

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