MLB｜泰勒致命失誤累道奇輸波 菲臘斯領光芒追平場數2:2

MLB世界大賽周六進行第四回合，洛杉磯道奇和坦帕灣光芒上演精彩一戰。賽前在系列賽落後場數1:2光芒，整場都與道奇打激烈拉鋸戰，前者雖有剛當選美聯冠軍系列賽MVP的阿路沙蘭拿（Randy Arozarena）交出表現，但他們打完8局仍落後對手1分，幸光芒在第9局靠着菲臘斯（Brett Phillips）敲出追平的安打，再有道奇交出致命失誤，最終反勝對手8:7，場數追平2:2。兩軍將在明早8時再進行世界大賽第5回合。

此役一直處於落後形勢的光芒，開賽就率先落後道奇0:2，他們在4下才靠阿路沙蘭拿敲出右外野方向陽春砲，打出其今年季後賽第9轟，刷新大聯盟單季紀錄，為光芒追回1:2。不過，兩隊的比分繼續緊湊，光芒打至7局下才首次追成6:6平手，惟道奇於8局上又拿到超前分，領先7:6，但未有言棄的光芒再展現出強勁韌力。

9局下，道奇派上積臣（Kenley Jansen）登板，日本外野手筒香嘉智代打遭到三振，幸有基美亞（Kevin Kiermaier）敲出安打，再有阿路沙蘭拿獲保送，造成一二壘有人岀局。光芒最後派出菲臘斯（Brett Phillips）代打，結果他敲出右外野安打，為光芒跑回扳平分數。此時，道奇中外野手泰勒（Chris Taylor）接球後卻把球溜走了，隨後他馬上把球傳回本壘，道奇捕手史密夫（Will Smith）雖然接到，但他轉了一圈後卻未有觸殺成功，阿路沙蘭拿趁機跑回再見分，為光芒反勝8:7。

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