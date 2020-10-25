拳擊｜父親兩個月前中武肺過身 俄羅斯拳王卡比29連勝後突灑淚退役

俄羅斯格鬥冠軍卡比（Khabib Nurmagomedov）周六於UFC 254賽事擊敗美國拳手加夫積（Justin Gaethje），拿下個人MMA生涯第29場勝仗後，突然流下男兒淚宣佈結束拳手生涯。

卡比坦言自己退休的決定，是因為繼父兼教練Abdulmanap於今年7月感染武漢肺炎後引發心臟病逝世，令他無意再繼續拳手生涯：「這是我的最後一戰，沒有父親，我是不會再來這裏了。」

他還表示答允參與周六這場拳賽前，本來已經心情複雜：「這是父親去世後的第一場拳賽，當時UFC打電話給我討論這場拳賽，我和母親傾了3天，她不希望我在沒有父親的情況下比賽，但我向她保證這將是我的最後一戰，如果我守諾言，就必須遵守，所以這是我在這裏的最後一戰。」

卡比宣佈退休時，還叫他的團隊將他的拳套用刀切斷，象徵他將永不會再踏足拳擊界。他表示：「我只想UFC確保一件事，就是周二將我列為P4P領域的首位，因為這是我應得的。我是無可爭議的UFC輕量級冠軍，在UFC是13:0，我的MMA職業生涯中是29勝，我認為這是我應得的。」

卡比在這場拳賽基本上佔據上風，至第2回合1分10秒左右將對手加夫積鎖緊後，對方拍地投降，而裁判發現加夫積稍失去意識，無法繼續拳賽，於是宣佈卡比勝出。

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