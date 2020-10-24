英超戰報｜利物浦又遭VAR迫害？ 輸罰球變判12碼 苦戰反勝錫菲聯

周六英超尾場，利物浦憑羅拔圖法明奴「開齋」射入今季首球，加上今戰正選的新加盟葡萄牙小將迪亞高祖達也建功，主場2:1反勝錫菲聯。不過，錫菲聯率先開紀錄一球具爭議，視像助理裁判（VAR）繼默郡打吡後再作出對利物浦不利的判罰，將疑似罰球改判為12碼，令紅軍早段先落後。

繼上周默郡打吡一仗有華基爾雲迪積克受傷、犯規的愛華頓門將比克福特未有被逐，以及佐敦軒達臣尾段入球判了隊友沙迪奧文尼越位在先而被推翻後，利物浦今戰又與VAR扯上關係。錫菲聯於13分鐘靠12碼先開紀錄，但這球12碼原本球證甸恩判的是罰球，皆因今場繼續客串紅軍中堅的法賓奴泰華利斯，疑在禁區邊踢跌敵軍前鋒奧利華麥貝尼，後來透過VAR審視後，甸恩竟改判12碼，錫菲聯由辛達貝治操刀，射破今場復出替紅軍把關的艾利臣比加。不過，以不同角度的慢鏡顯示，法賓奴出腳攔跌麥貝尼似是未入禁區內。

紅軍41分鐘扳平比數，由軒達臣右路傳中，文尼於小禁區無人看管頭槌一頂，雖被敵軍門將蘭斯達爾撲出，但法明奴立即於門前補射入網，半場前追成1:1，也是這名巴西國腳今季效力紅軍的首個入球。

換邊後62分鐘，VAR判穆罕默德沙拿「食詐糊」，入球前越位在先，但兩分鐘後，紅軍靠迪亞高祖達禁區內接應文尼左路傳中，頂入反超前一球。81分鐘，沙拿再有機會，可惜他轉身入禁區挑射中柱，未能在今戰取得入球，但無礙紅軍最後仍保住2:1勝局，在連續兩輪英超失分後，終於重返勝軌，目前追至與榜首的愛華頓同積13分，但較對方踢多1場。

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